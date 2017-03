FrankfurtDer Kurs des Euro ist am Freitag vor einer mit Spannung erwarteten Rede der US-Notenbankchefin Janet Yellen leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0527 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0514 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt ist die Geldpolitik in den USA das alles beherrschende Thema. Nachdem eine Reihe von führenden amerikanischen Notenbankern eine weitere Zinserhöhung im März signalisiert hatten, ist am Abend auch eine Rede der Fed-Chefin Yellen geplant. Bis zu den Yellen-Aussagen dürften sich die Anleger eher zurückhalten, hieß es von Marktbeobachtern.