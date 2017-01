Der Euro hat am Donnerstag spürbar zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0565 US-Dollar und damit etwa einen Cent mehr als am Vorabend. Der amerikanische Dollar stand dagegen auf breiter Front unter erheblichem Druck. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0437 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar verlor nicht nur zum Euro, sondern auch zu vielen anderen Währungen klar an Boden. Besonders deutlich profitierten dadurch der koreanische Won, der japanische Yen und der Taiwan-Dollar. Auch für die Währung Chinas, den Renminbi oder Yuan, ging es klar nach oben.