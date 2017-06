Frankfurt/MainDer Euro hat sich am Freitagmorgen nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zunächst 1,1173 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Nennenswerte Impulse gab es vorerst nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1166 Dollar festgesetzt.