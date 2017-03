Frankfurt/MainDer Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der EZB kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0543 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0556 Dollar festgesetzt

Bis zur Veröffentlichung der EZB-Beschlüsse und der anschließenden Pressekonferenz von Notenbankpräsident Mario Draghi am frühen Nachmittag rechnen Marktbeobachter mit einem vergleichsweise ruhigen Handel. Es stehen keine Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.