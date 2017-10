Frankfurt/Main Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel seine Vortagesgewinne gehalten und wurde weiter über 1,18 US-Dollar gehandelt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1814 Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1797 Dollar festgesetzt.

Am Dienstagabend hatte der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont zwar die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen, diese aber im gleichen Zuge ausgesetzt. Damit solle Zeit gewonnen werden, um den von der Zentralregierung in Madrid bisher verweigerten Dialog doch noch zu erzwingen. Spaniens Regierung bezeichnete die Erklärung Puigdemonts als „inakzeptabel“.