FrankfurtDer Euro hat am Donnerstagmorgen anfängliche Verluste im asiatischen Handel ausgeglichen und ist wieder über 1,08 US-Dollar gestiegen. Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung bei 1,0803 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,0807 (Dienstag: 1,0802) Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten richtet sich der Blick am Donnerstag vor allem in die USA. Zum einen wird US-Notenbankchefin Janet Yellen sprechen. Zum anderen ist unklar, US-Präsident Donald Trump bei der Abstimmung über die Aufhebung von Obamas Gesundheitsreform im Repräsentantenhaus eine weitere Schlappe erleidet. Eine Niederlage würde nachhaltige Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Regierung auslösen, hieß es von Analysten.