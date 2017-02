Frankfurt/MainDer Kurs des Euro hat am Freitag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0586 US-Dollar gehandelt. In der Mittagszeit war er noch zeitweise bis auf 1,0618 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0609 (Donnerstag: 1,0573) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9426 (0,9458) Euro.

Robuste Unternehmensdaten aus Italien stützten den Eurokurs vorübergehend. Die Stimmung in den italienischen Unternehmen war im Februar auf den höchsten Wert seit neun Jahren gestiegen. Eingetrübt hatte sich dagegen im Februar die italienische Verbraucherstimmung. Ansonsten sprachen Händler von einem insgesamt impulsarmen Handel.