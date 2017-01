Frankfurt/MainDer Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gesunken, hat sich aber weiter über 1,07 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0716 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0748 (Montag: 1,0715) Dollar festgelegt.