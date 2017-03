Bild vergrößern Der Eurokurs verschiebt sich im Verhältnis zum Dollar derzeit kaum. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Nachdem die EZB den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0576 Dollar festgesetzt hat, verändert sich der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung am Mittwoch minimal. In den USA steht in einer Woche eine Leitzinserhöhung an.