Frankfurt/MainDer Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0676 US-Dollar gehandelt. In der vergangenen Nacht hatte der Kurs noch an der Marke von 1,07 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0665 Dollar festgelegt.