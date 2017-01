Frankfurt/MainDer Kurs des Euro ist am Freitag gesunken und weiter unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0666 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0700 (Mittwoch: 1,0743) Dollar festgelegt.

Im weiteren Handelsverlauf rücken außerdem Konjunkturdaten stärker in den Fokus. Vor allem die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum in den USA in den Monaten Oktober bis Dezember könnte am Nachmittag für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.