Frankfurt/MainDer Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,0585 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,0592 (Freitag: 1,0565) Dollar festgesetzt.

Ein überraschend deutlicher Rückgang der deutschen Industrieaufträge konnte dem Euro nichts anhaben. Zwar gingen die Aufträge laut Statistischem Bundesamt im Januar um 7,4 Prozent zurück und damit so stark wie seit Januar 2009 nicht mehr. Allerdings folgt die Schwäche auf einen überaus starken Vormonat.