FrankfurtZunehmende Sorgen von Anlegern um die politische Zukunft Italiens und schwindende Spekulationen auf eine baldige geldpolitische Straffung der Europäischen Zentralbank (EZB) belasten den Euro. Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich am Dienstag um einen halben US-Cent auf 1,1116 Dollar und notierte damit so niedrig wie seit eineinhalb Wochen nicht.

Börsianer führten den Rückgang unter anderem auf Aussagen des früheren italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi zurück, demzufolge Neuwahlen in dem schuldengeplagten Land noch in diesem Herbst möglich sind. „Die politischen Risiken im Euroraum sind nicht tot“, betonte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die Situation in Italien werde die Risikostimmung mit Blick auf den Euro in den kommenden Monaten beeinflussen.