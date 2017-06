Frankfurt/SingapurSpekulationen auf eine baldige Straffung der Geldpolitik haben am Dienstag dem kanadischen Dollar kräftigen Rückenwind gegeben. Im Gegenzug fiel der US-Dollar um 0,4 Prozent auf 1,3275 kanadische Dollar, nachdem er am Montag sogar um ein Prozent abgewertet hatte. Das war der niedrigste Kurs seit Mitte April. Die Vize-Gouverneurin der Bank of Canada (BoC), Carolyn Wilkins, hatte sich positiv zur Konjunktur geäußert und die Frage in den Raum gestellt, ob die Notenbank ihr derzeit niedriges Zinsniveau weiter beibehalten müsse. „Sie hat sich deutlicher hinsichtlich einer möglichen Straffung geäußert als ihre Kollegen“, sagte Händlerin Sue Trinh, Devisenstrategin bei der Royal Bank of Canada in Hongkong.