Zweifel an raschen Zinserhöhungen in den USA haben dem Euro am Dienstag Unterstützung gegeben. Die Gemeinschaftswährung kletterte am frühen Morgen um einen halben US-Cent bis auf 1,0626 Dollar. „Die Aufwärtsbewegung des Euro in den letzten Stunden dürfte auch mit der Unsicherheit in Bezug auf die morgige Pressekonferenz des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump zusammenhängen und damit von der Dollar-Seite getrieben sein“, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Schließlich sei die Unsicherheit über die genauen Wirtschaftspläne des Milliardärs weiter hoch. Daher gebe es Zweifel an den Inflations- und damit Zinsaussichten für die USA.

Trump will die weltgrößte Volkswirtschaft mit Steuersenkungen und einem Infrastrukturprogramm wieder flottmachen. Der Republikaner wird am 20. Januar die Nachfolge von Barack Obama antreten.