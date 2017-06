Bild vergrößern Die Abwertung des Bolívar dürfte die Inflation weiter in die Höhe treiben. Reuters Bild:

Der niedrige Ölpreis und politische Misswirtschaft haben das südamerikanische Land in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Mit in die Tiefe gerissen wurde die heimische Währung. Und ein Ende ist nicht in Sicht.