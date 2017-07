Der Eurokurs ist am Dienstag leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1424 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag hatte sie noch knapp unter der Marke von 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1405 (Montag: 1,1387) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8768 (0,8782) Euro.

Tendenziell gestützt wird der Euro durch die robuste Konjunktur in der Eurozone. So hatte die Industrieproduktion in Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, im Mai stärker zugelegt als erwartet. Damit ist in allen vier großen Volkswirtschaften der Eurozone die Produktion überraschend stark gestiegen. In Deutschland, Frankreich und Spanien hatte die Produktion laut Zahlen aus der vergangenen Woche deutlich stärker zugelegt als prognostiziert. An diesem Mittwoch werden die Zahlen für die gesamte Eurozone veröffentlicht.