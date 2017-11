New YorkDie Kursentwicklung des Bitcoin zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Weniger als eine Woche nach dem Durchbrechen der Marke von 8.000 Dollar hat die Digitalwährung den Wert von 9.000 Dollar durchbrochen. Am Montagmorgen ist ein Bitcoin 9.750 Dollar wert. Die Grenze von 10.000 Dollar ist damit in Reichweite.