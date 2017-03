New YorkNach der erwarteten Zinsanhebung der US-Notenbank (Fed) haben die US-Börsen ihre Kursgewinne am Mittwoch etwas ausgebaut. In ihrer Mitteilung habe sich die Fed etwas weniger aggressiv gezeigt als erwartet, sagte Anlagestratege John Canally vom Wertpapierhändler LPL Financial. Die Notenbanker erhöhten den Leitzins um 0,25 Punkte auf 0,75 bis 1,00 Prozent. Außerdem signalisierten sie zwei weitere Erhöhungen in diesem Jahr. An den Märkten hatte es zuvor Spekulationen gegeben, dass die Fed noch drei solcher Schritte andeuten könnte.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,4 Prozent höher mit 20.922 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg 0,6 Prozent auf 2380 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte ebenfalls 0,6 Prozent auf 5890 Stellen.