Der durchschnittliche Kursanstieg im jeweils ersten Amtsjahr der letzten 14 Regierungsperioden in den USA liegt bei einem Plus von sieben Prozent – nicht viel mehr als im langjährigen Durchschnitt der letzten 100 Börsenjahre. In acht von 14 Fällen sind die Börsen-Kurse gestiegen, in sechs gefallen – was zeigt, dass sich die Börsen wohl nicht von der Parteizugehörigkeit der US-Präsidenten direkt beeinflussen lassen.