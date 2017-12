New YorkAm Dienstag hat die Wall Street an Rückenwind eingebüßt. Mit Plus gestartet, gaben die Kurse schon im Frühhandel nach. Es folgte eine Pendelei zwischen Gewinnmitnahmen und leichten Aufschlägen. Lediglich die Tech-Titel konnten sich profilieren, sie hatten gestern gelitten und so mancher Börsianer sieht gerade bei diesen volatilen Titeln eine kritische Phase kommen.

Triebfeder bleibt die auf dem Parkett so lange herbeigesehnte Steuerreform, die US-Unternehmen milliardenfach entlasten und die Konjunktur noch einmal richtig ankurbeln soll. Es war genau dieses Reformvorhaben, mit dem Trump die Finanzwelt hatte überzeugen können.