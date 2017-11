Frankfurt/New YorkDie Erstbesteigung in New York ist gelungen. Im ersten Anlauf knackte der Dow-Jones-Index am Donnerstag die historische 24.000-Punkte-Marke. Während die europäischen Märkte nicht vom Fleck kommen, zieht die Wall Street weiter. An die Spitze der Büffelherde hat sich in den vergangenen Wochen der traditionsreiche Dow-Jones-Index gestellt. Mit einem Plus von einem halben Prozent erreichten dessen Standardwerte bei 24.070 Zählern ein neues Allzeithoch.

Zum vierten Tag in Folge markierte der Dow eine Bestmarke. Der breite S&P-500 gewann 0,4 Prozent auf 2639 Zähler. Die Werte der Technologie-Börse Nasdaq legten ebenfalls 0,4 Prozent zu und kamen auf 6850 Zähler.