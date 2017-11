New YorkGewinnmitnahmen und Sorgen vor Verzögerungen bei der Steuerreform in den USA haben die Stimmung an der Wall Street zum Wochenschluss belastet. Marktteilnehmer sagten, es werde befürchtet, dass Präsident Donald Trump Entlastungen für Unternehmen nicht vor 2019 durchsetzen könne. Angesichts der auslaufenden Bilanzsaison für das dritte Quartal, würden viele Investoren zudem Gewinne einstreichen. Die großen US-Indizes dürften auf Wochensicht jeweils nachgeben, nachdem S&P und Dow Jones zuvor acht Wochen in Folge zugelegt hatten – und nahe ihrer Rekordstände liegen.

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten eröffnete 0,07 Prozent im Minus bei 23.444 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,15 Prozent auf 2580 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 6736 Stellen nach.