New YorkAn der Wall Street haben Anleger am Dienstag wieder zugegriffen. Die Stimmung sei einfach gut, sagte ein Händler. „Unter diesen Umständen ist es leicht, den Markt höher zu pushen.“ Dabei spiele auch das nun näher rückende Jahresende eine Rolle. Viele Investoren wollten das Jahr mit einem Plus beenden. Zudem setzten sie auf gute Geschäfte im Einzelhandel während der Feiertage. In den USA beginnt mit „Thanksgiving“ am Donnerstag traditionell das Weihnachtsgeschäft.

Der Dow-Jones-Index legte bis zum frühen Nachmittag in New York 0,8 Prozent und der S&P-500 0,6 Prozent zu. An der Technologiebörse gewann der Nasdaq-Composite 0,9 Prozent. Alle drei Marktbarometer markierten im Handelsverlauf neue Bestmarken.