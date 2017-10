New YorkDie Aussicht auf höhere Zinsen in den USA hat die Wall Street zum Wochenschluss belastet. Zwar baute die US-Wirtschaft im September wegen der Wirbelstürme „Harvey“ und „Irma“ erstmals seit sieben Jahren Stellen ab. Zugleich sank die Arbeitslosenquote aber auf den niedrigsten Wert seit 2001, und die Stundenlöhne stiegen stärker als erwartet, was die Inflation in die Höhe treiben dürfte.

„Ich denke, der Arbeitsmarkt zieht weiter an“, sagte der Chef der Fed von Dallas, Robert Kaplan. Er sei offen für eine Zinserhöhung im Dezember. Am Markt gilt inzwischen ein solcher Schritt als sicher. Die US-Notenbank hatte den Leitzins zuletzt im Juni auf die Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben.