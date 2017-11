New YorkAn der Wall Street haben sich Anleger am Dienstag auf hohem Niveau bedeckt gehalten. Zwar stellten alle drei großen Indizes kurz nach Eröffnung neue Rekorde auf, doch waren die Kursgewinne mit jeweils etwa 0,1 bis 0,2 Prozent moderat. Mit dem Auslaufen der Bilanzsaison für das dritte Quartal rücken laut Börsianern die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump wieder stärker in den Vordergrund. „Zwar sind weitere Kursgewinne durchaus möglich“, sagte Peter Cardillo vom New Yorker Brokerhaus First Standard Financial. Das nahende Ende der Berichtssaison und der im Hintergrund schwelende Kampf um die Steuerreform dürften die Indizes aber bremsen.

Der Dow-Jones-Index lief am späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit 0,2 fester bei 23.597 Punkten – Rekord. Der S&P-500 markierte bei 2595 Zählern 0,2 fester – auch das eine Bestmarke. Die Tech-Börse Nasdaq kam mit 6787 Punkten nur minimal vorwärts. Die zwischenzeitlichen 6790 Stellen reichten dennoch für einen historischen Stand.