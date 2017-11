Bei den Einzelwerten standen unter anderen die Aktien von Perrigo im Fokus. Sie gewannen zwölf Prozent an Wert, nachdem der Generika-Hersteller seine Gewinnprognose angehoben hatte. Auch die Papiere des Kosmetik-Herstellers Coty waren gefragt. Nach dem Zukauf von Wella steckt das Unternehmen zwar in den roten Zahlen fest. Die Quartalsbilanz übertraf aber die Erwartungen des Marktes, was die Anteilsscheine 16 Prozent in die Höhe trieb.