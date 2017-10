New YorkZum Auftakt der Bilanzsaison zum dritten Quartal haben die US-Börsen am Mittwoch auf der Stelle getreten. Nach dem Rekordkurs der vorherigen Tage strichen Anleger Gewinne ein, sagte ein Händler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte mit 22.833 Punkten aber in Reichweite seiner am Vortag erreichten Bestmarke. Der breiter gefasste S&P500 und die Technologiebörse Nasdaq starteten den Handel mit 2550 und 6587 Zählern ebenfalls kaum verändert.

Im Fokus standen die Zahlen von BlackRock und Delta Air Lines. Die Aktien des weltgrößten Vermögensverwalters rutschten um 0,8 Prozent ab, obwohl er seinen Quartalsgewinn um 8,2 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen hat. Die Fluggesellschaft Delta machte mit ihrem Zahlenwerk den Anlegern dagegen Kauflaune: Die Aktien zogen um 2,1 Prozent an und andere Branchengrößen mit nach oben. Die Titel der Rivalen United Continental und American Airlines gewannen je ein Prozent.