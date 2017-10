New York Zu Beginn des neuen Quartals haben die Kurse an der Wall Street ihren Rekordkurs in Trippelschritten fortgesetzt. Der Dow-Jones-Index und der Index der Technologiebörse Nasdaq stiegen am Montag zu Handelsbeginn um 0,2 Prozent auf 22.439 beziehungsweise 6511 Punkte, der S&P-500 legte 0,1 Prozent auf 2522 Zähler zu. Alle drei Indizes übertrafen ihre jüngsten Höchststände damit noch ein wenig.

Viele Anleger setzten auf sprudelnde Gewinne großer Konzerne angesichts der Steuerpläne von Donald Trump. Der US-Präsident hatte in der vorigen Woche Entlastungen für vermögende Privatleute und Unternehmen in Aussicht gestellt.