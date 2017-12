Die Wall Street ist am Donnerstag im Plus gestartet.

New YorkKursgewinne bei Bankaktien und die Aussicht auf eine Verabschiedung der Steuerreform noch in diesem Jahr hat die Wall Street am Donnerstag angetrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg zu Handelsbeginn um 0,3 Prozent auf 24.664 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 lag 0,15 Prozent höher bei 2667 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,16 Prozent auf 6886 Stellen.

Am Vortag waren Senat und Repräsentantenhaus über den Entwurf der Steuerreform übereingekommen, so dass ein abschließendes Votum in der kommenden Woche möglich ist. Damit würde sich die Unternehmenssteuer in den USA auf 21 Prozent verringern.