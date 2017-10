New YorkVor der ersten heißen Phase der Bilanzsaison haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag zugegriffen. Der Dow Jones und der Index der Technologiebörse Nasdaq stiegen um 0,3 und 0,4 Prozent auf neue Bestmarken von 22.824 und 6604 Zähler. Der breiter gefasste S&P500 gewann 0,3 Prozent auf 2551 Punkte. „Ich denke, es wird eine gute Bilanzsaison“, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst bei First Standard Financial. Dabei dürften sich die Investoren mehr auf einzelne Unternehmen als auf das große Gesamtbild konzentrieren.

Am Mittwoch machen BlackRock und Delta Air Lines den Auftakt zur Berichtssaison. Am Donnerstag folgen dann die Großbanken JPMorgan Chase und Citi und am Freitag Bank of America und Wells Fargo.