An den letzten Tagen des Jahres 2017 tat sich an der Wall Street nicht mehr viel.

New YorkZum Abschluss des Börsenjahres 2017 geht den US-Börsen die Puste aus. Der Dow Jones notierte am Freitag unverändert bei 24.830 Punkten. Mit einem Gesamtplus von rund 26 Prozent steuerte der US-Standardwerteindex dennoch auf den größten Jahresgewinn seit 2013 zu. Dabei legte er seit dem Frühjahr neun Monate in Folge zu.

Das ist die längste Serie seit fast 60 Jahren. Der breiter gefasste S&P 500 bewegte sich ebenfalls kaum und notierte bei 2687 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 6941 Zähler nach.