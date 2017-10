New YorkVerkehrte Vorzeichen: Während der Dax in Europa dank Mario Draghi uns seiner Europäischen Zentralbank Rekorde feiern konnte, plätschert der Wall Street-Handel nach gestrigen Verlusten vor sich her. In den vergangenen Wochen hatte es genau andersrum ausgesehen. Nicht so am Donnerstag, wo Dow und Co dank solider Quartalszahlen die Vortagsverluste wettmachten.

Zudem hielten Spekulationen um den Fed-Chefposten die Anleger auf Trab. US-Medien, die sich auf informierte Kreise berufen, sprechen davon, dass Notenbank-Chefin Janet Yellen nun endgültig aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit als wichtigste Frau der Geldpolitik ausgeschieden sei. Donald Trump habe andere Kandidaten auf seiner Liste, den 2018 vakant werdenden Posten zu besetzen.