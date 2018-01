New YorkDie US-Börsen sind mit Gewinnen ins neue Jahr gestartet. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten legte am Dienstag in den ersten Handelsminuten um 0,5 Prozent auf 24.835 Punkte zu. Beim breiter aufgestellten S&P 500 betrug der Zuwachs 0,4 Prozent auf 2684 Stellen, während der Nasdaq-Index ebenfalls um 0,4 Prozent auf 6928 Zähler stieg. Grund für den Optimismus sind gestiegene Rohstoffpreise und ein schwächerer Dollar, der internationalen US-Konzernen und Exporteuren hilft.

Die Wall Street hatte das vergangene Jahr mit dem größten Zuwachs seit 2013 beendet. Dazu trugen die US-Konjunktur, steigende Unternehmensgewinne, vergleichsweise niedrige Zinsen und Hoffnungen auf die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump bei. In dieser Woche stehen unter anderem die Arbeitsmarktdaten für Dezember an. Investoren erhoffen sich davon Indizien, wie oft die US-Zentralbank in diesem Jahr die Zinsen anheben könnte.