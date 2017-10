Die große Krise werde vermutlich kommen, wenn die Wall Street es am wenigsten erwartet. Das war schon so auf dem Höhepunkt der Nasdaq -Blase zur Jahrtausendwende. Faber erinnert sich an einen Artikel im US-Magazin „Forbes“ vom 3. April 2000: „Die am besten verwalteten und am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Welt“, hieß es dort. Der Veröffentlichung folgte die schlechteste Wochenperformance an der Nasdaq aller Zeiten. Einen Monat später hatten die hochgelobten Unternehmen zwei Drittel ihres Marktwertes verloren. Bis zum Tief im Oktober 2002 notierte der Nasdaq 100 gut 80 Prozent unter seinem Hoch vom März 2000.

Aktuell sehe es aber so aus, als breche die Rally an Wall Street noch nicht zusammen. Faber: „Der Himmel wirkt klar, die Unternehmensgewinne steigen, die Zinsen sind unten. Allerdings sind Bewertungen ziemlich hoch“. Es sei ja schön, akademisch zu argumentieren, aber man müsse auch praktisch handeln. Er sei schließlich Anleger. Statt in den USA investiere er lieber in Schwellenländer-Aktien, etwa in Mexiko, in der Türkei und Polen – außerdem in China, Singapur und Thailand. Mit einem aktiven Investmentansatz lasse sich vor allem in den Schwellenländern vermutlich noch eine ganz gute Performance erzielen. Positiv für den Rest des Jahres ist Faber auch für japanische Aktien. Die Börse Tokio sei zurückgeblieben, unlängst aber nach oben ausgebrochen. Aus Anleihen ziehe er sich schrittweise zurück. „Jedes Jahr werden einige Anleihen fällig, und infolgedessen reduziere ich mein Anleiheengagements etwas.“

Für den Dollar ist Faber wenig optimistisch. Zwar habe der Greenback in diesem Jahr stark abgewertet und könnte sich etwas erholen. Auf lange Sicht werde der Dollar aber weiter abwerten, prognostiziert er. Dazu müsse man sich nur die US-Regierung und ihre Wirtschaftspolitik anschauen. „Die schießen sich selbst in die eigenen Füße“.