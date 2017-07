Die Staatsanwaltschaft wirft dem CEO Kengeter in einem Brief Insiderhandel vor. Die Aufsicht prüft nun seine Zuverlässigkeit – und kann ihn abberufen.

Börsenaufseher können Vorstände abberufen. Dem eher diskreten Stil deutscher Behörden entsprechend, würden sich die für die Börse zuständigen Aufseher dann aber wohl zunächst an den Aufsichtsrat wenden, insbesondere an dessen Chef Joachim Faber.

Ein Börsenchef, der eines Markvergehens überführt würde oder in den Augen der Börsenaufsicht unzuverlässig erscheint, kann sein Amt sicherlich nicht mehr ausüben. Wie laut es in einem solchen Fall knallt, ist abhängig vom Verhalten der Beteiligten. Hier ist das Zusammenspiel zwischen Finanz- und Börsenaufsicht sowie Aufsichtsrat und Vorstand der Börse entscheidend. Wenn alles klappt, müsste ein harter Exit nach außen gar nicht mal so hart aussehen.

Wenn die Behörden wirklich personelle Konsequenzen im Topmanagement der Deutschen Börse fordern sollten, dann tun sie dies bestimmt nicht in aller Öffentlichkeit. Denn den Aufpassern wäre am allerwenigsten an weiteren Turbulenzen bei dieser wichtigen Plattform für die deutschen und internationalen Kapitalmärkte gelegen. Also bliebe den Betroffenen etwas Zeit, einen Personalwechsel durchzuführen, der halbwegs gesichtswahrend für alle Seiten ablaufen könnte. Da Kengeters Vertrag bald ausläuft, müsste es hier nicht einmal zu einem Bruch kommen.