Manchmal liegt die spannende Nachricht in der Rückschau. Vor einem Jahr befragte das Forschungsinstitut Forsa im Auftrag des Edelmetallhändlers Pro Aurum die Deutschen, bei welchen Anlagen sie die größten Gewinnchancen sehen würden. Und die tippten richtig: Aktien und Gold sollten die höchsten Erträge liefern.

Genau so kam es. Sowohl die Aktienmärkte als auch die Edelmetalle lieferten Euro-Anlegern ein zweistelliges prozentuales Plus. Hinten lagen dagegen Zinsanlagen und Anleihen. Da stellt sich die Frage, was die treffsicheren Deutschen denn aktuell erwarten. Die am Dienstag veröffentlichten Daten belegen: Sie bleiben bei ihren Erwartungen.