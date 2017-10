In Tokio notierte der Leitindex Nikkei zum Mittagshandel am Donnerstag kaum verändert mit 20.633 Punkten.

Die Hongkonger Börse, die drittgrößte Asiens nach Handelsvolumen, folgt ihren Wettbewerbern in Tokio, Singapur und London, die ihr Börsenparkett auch abgeschafft haben. In den USA dient der Handel an der New York Stock Exchange weiterhin als Hintergrund für Fernsehberichte.

Die Hongkonger Börse beendete 2014 die Veröffentlichung von Statistiken für den Parketthandel, als auf diesen weniger als ein Prozent des Gesamtumsatzes entfiel. Der meiste Handel läuft elektronisch.

In den 1980ern und 1990ern standen in der Halle mehr als 900 Handelstische. Laut jüngster Zählung der Börse waren nur noch 62 Tische vermietet und durchschnittlich 30 Händler waren pro Tag vor Ort. Bei einem Besuch der Halle vor wenigen Tagen waren noch sieben Händler zu sehen.