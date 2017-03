FrankfurtDer Energiekonzern Eon will mehrere Milliarden am Kapitalmarkt aufnehmen. „Nach aktueller Planung reden wir dabei über einen Gesamtbetrag von bis zu drei Milliarden Euro“, sagte Vorstandschef Johannes Teyssen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ laut Vorabmeldung aus der Dienstagausgabe. Trotz der jüngsten Ratingsenkung erwarte er für die Bonds, die voraussichtlich in diesem Jahr begeben würden, ein hohes Interesse, so die Zeitung. Die gesenkte Benotung der Rating-Agenturen "bedeutet für uns keine wesentlichen zusätzlichen Finanzierungskosten".