Entgegen dem Branchentrend hat der Anlagenbauer Gea erneut die Prognose gekappt und damit seine Anleger vergrault. Mit einem Abschlag von mehr als sechs Prozent auf 36,42 Euro führten die Titel am Montag die Verliererliste im Nebenwerteindex MDax an. Die Gea-Papiere haben damit seit August 2016 rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Die zweite Prognosesenkung innerhalb von zehn Monaten sei eine Enttäuschung und das Vertrauen in den Vorstand gestört, erklärten Analysten von Baader und der DZ Bank unisono. Bei Gea gebe es noch immer eine Reihe von ungelösten Problemen, betonten Experten von Jefferies. Ein Händler sagte, das werfe Fragen zur Unternehmensführung auf.

Der überwiegend für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer hatte am Samstagmorgen mitgeteilt, 2017 werde nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 600 bis 640 Millionen Euro angepeilt statt 620 bis 670 Millionen Euro. Als Gründe nannte Gea unter anderem ungünstige Margenmixeffekte und Rückstellungen im mittleren einstelligen Millionenbereich für Abfüllanlagen, die nicht den Ansprüchen der Kunden entsprächen. Nach ersten Berechnungen sei im zweiten Quartal das Ebitda auf etwa 122 (Vorjahr: 145) Millionen Euro gesunken und der Umsatz auf 1,14 (1,15) Milliarden Euro. Der vollständige Quartalsbericht soll am 26. Juli vorgelegt werden.