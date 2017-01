Zum Auftakt der ersten Arbeitswoche des neuen US-Präsidenten Donald Trump wird der Dax Börsianern zufolge schwächer starten. Am Freitag hatte er in Erwartung der Vereidigung des Immobilien-Milliardärs 0,3 Prozent im Plus bei 11.630,13 Punkten geschlossen.

Dank Spekulationen auf einen US-Wirtschaftsboom unter dem neuen Präsidenten haben die europäischen Börsen seit Trumps Wahl Anfang November rund zehn Prozent zugelegt. In den vergangenen Wochen wuchsen aber die Zweifel an den "Trumponomics". So bezeichnet es Harm Bandholz, Chef-Analyst für die USA bei der Unicredit, angesichts des demografischen Wandels als unmöglich, das Trump in der kommenden Dekade wie angekündigt 25 Millionen neue Jobs schafft.