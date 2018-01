New York Die kleine Rating-Agentur aus Florida ist über Nacht international bekannt geworden. Weiss Ratings bietet als erste Bewertungen für Kryptowährungen an. Damit besetzt sie ein schwieriges, aber begehrtes Feld. Denn Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether sind keine Unternehmen. Die Technologieplattformen werden von Stiftungen und einer Gemeinschaft von Programmierern weltweit weiterentwickelt.

Für Unverständnis sorgte auch das Rating des Dogecoin, der mit der Note C genauso gut abschnitt wie XRP, die Währung des Start-ups Ripple. Der Gründer von Dogecoin hat längst zugegeben, dass es sich bei Währung schlicht um einen Witz gehandelt habe. Ripple dagegen nutzt die den Kryptowährungen zugrundeliegende Blockchain-Technologie, um den internationalen Zahlungsverkehr schneller und günstiger zu machen und hat nach eigenen Angaben bereits über 100 Kunden aus der Finanzindustrie. „Das Ergebnis ist in der Tat überraschend”, räumte Weiss ein.

Als sich die Gerüchte nicht bestätigten, brach der Kurs deutlich ein, was Ripple Punktabzüge bescherte. Das habe unterm Strich dazu geführt, dass Ripple mit einem C und die an Hundeliebhaber gerichtete Digitalwährung ebenfalls mit der Note C statt mit einem D bewertet wird.

Die Verbindung zwischen der Wall Street und der Kryptowelt wird auch an anderer Stelle immer enger. Die Software-Firma Trading Technologies International, die eine beliebte Handelssoftware für den klassischen Derivatehandel anbietet, will ab März auch ein Produkt für Kryptowährungen auf den Markt bringen. Damit können professionelle Händler über Coinbase mit einer Software arbeiten, die sie bereits von Börsen wie der CME oder der Nasdaq kennen.