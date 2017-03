Der westfälische Elektro-Maschinenbauer Aumann will bei seinem geplanten Börsengang mit bis zu 600 Millionen Euro bewertet werden. Die Preisspanne für die Neuemission wurde in der Nacht zum Freitag auf 35 bis 43 Euro je Aktie festgelegt, wie das Unternehmen aus Beelen mitteilte.

Am oberen Ende der Spanne wäre Aumann damit nach der für den 24. März geplanten Erstnotiz mehr wert als ihr Mehrheitseigentümer, die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft MBB. Die MBB-Aktie stieg am Freitag um 1,7 Prozent auf 91,20 Euro. Aumann will mit der Neuemission - es wäre die erste in diesem Jahr in Frankfurt - 209 Millionen bis 257 Millionen Euro einsammeln.