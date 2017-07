BerlinTrotz des nahenden EU-Austritts locken die britischen Technologiefirmen im Finanzbereich (Fintechs) deutlich mehr Geld an. In der ersten Jahreshälfte steckten Investoren 564 Millionen Dollar an Risikokapital in diese Unternehmen, wie der 300 Mitgliedsfirmen zählende Branchenverband Innovate Finance am Mittwoch in London mitteilte. Das sind 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Weltweit würden nur Fintechs in den USA und China noch mehr Geld bekommen. Die Regierung will die junge Branche fördern, die 60.000 Mitarbeiter zählt.