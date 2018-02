Athen Griechenland kommt nach Ansicht von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici künftig ohne die finanzielle Hilfe der Euro-Partner aus. „Es wird kein neues Programm geben, es wird kein viertes Bailout oder sonst irgendwas geben“, sagte Moscovici am Donnerstag in Athen nach einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras.

Die Euro-Staaten haben das Land seit 2010 mit drei Hilfspaketen in Höhe von insgesamt 260 Milliarden Euro vor dem Finanzkollaps bewahrt. Im Gegenzug mussten wechselnde griechische Regierungen harte Reformauflagen umsetzen. Griechenland schiebt trotz der Hilfen noch immer einen Schuldenberg von 178 Prozent der Wirtschaftsleistung vor sich her. Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos hatte kürzlich in einem Reuters-Interview gesagt, dass sein Land aber trotzdem ohne weitere Hilfe - etwa in Form einer vorsorglichen Kreditlinie - auskommen will.