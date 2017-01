FrankfurtDie Zeiten für Geldfälscher sind härter geworden seit der Einführung des neuen 20-Euro-Scheins. Im vergangenen Jahr brachten Kriminelle weltweit 684.000 Euro-Blüten in Umlauf, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das war ein Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem Höchstwert des Jahres 2015 (899.000 Fälschungen). In Deutschland zogen Banken, Handel und Polizei 82.150 gefälschte Euro-Banknoten aus dem Verkehr – 14 Prozent weniger ein Jahr zuvor. Es war allerdings immer noch der zweithöchste Stand seit der Euro-Bargeldeinführung 2002.

Vor allem der überarbeitete Zwanziger, der im November 2015 ausgegeben wurde, erschwert Kriminellen das Handwerk. „Die Einführung der Europa-Banknotenserie hat sich positiv auf die Anzahl der Fälschungen ausgewirkt und zu einem merklichen Rückgang der 20-Euro-Fälschungen beigetragen“, bilanzierte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele.