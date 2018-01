Frankfurt/Singapur Der Euro hat sich am Dienstag in der Nähe seines am Vortag erreichten dreijährigen Höchststands gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2265 US-Dollar, nachdem sie am Montag bis auf 1,2297 Dollar gestiegen war. Das war der höchste Stand seit Dezember 2014. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2277 Dollar festgesetzt.

Als ein entscheidender Faktor für die Euro-Stärke gelten Spekulationen auf eine absehbar weniger lockere Geldpolitik im Euro-Raum. Ranghohe Vertreter der Zentralbank nähren derartige Erwartungen. Zuletzt hatte sich der Chef der estländischen Notenbank, Ardo Hansson, für ein Ende der EZB-Wertpapierkäufe im September ausgesprochen. Der Termin gilt laut EZB als frühestmöglicher Ausstiegszeitpunkt. Hansson gilt allerdings als Vertreter einer straffen Geldpolitik.