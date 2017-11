FrankfurtDer Euro hat am Donnerstag weiter in der Nähe von 1,16 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1590 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen einige Ereignisse an, die unter Anlegern auf Interesse stoßen dürften. Aus Deutschland werden am Morgen Daten vom Außenhandel erwartet. In Brüssel wird die Europäische Kommission am Vormittag ihren Wirtschaftsausblick aktualisieren.