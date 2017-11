FrankfurtDer Euro hat am Donnerstag seine deutlichen Gewinne vom Vortag leicht ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,1749 Dollar festgelegt.

Im Gegensatz zum Euro steht der amerikanische Dollar unter Druck. Am Markt werden dafür zwei Gründe genannt: Zum einen waren neue US-Wirtschaftsdaten am Mittwoch eher schwach ausgefallen. Zum anderen wurde auf das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank verwiesen.