FrankfurtDer Euro ist am Freitag gestiegen. In der vergangenen Nacht kostete er 1,18 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1811 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1771 Dollar festgesetzt.